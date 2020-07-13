Orman yangınlarıyla mücadelede bu yıl Türkiye'de ilk kez kullanılmaya başlanan ve 'Kartal Helikopter' koduyla uçan MI26 tipi yangın söndürme helikopteri göreve hazır bekletiliyor.
Yayınlanan videosuyla ve ihtişamıyla göz dolduran 'Kartal'a özel Muğla'da bir de 'Kartal Heliport' inşa edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan video izleyenleri etkiledi…
Hayrettin Şaşmaz/Sabah
'Kartal' Muğla'da göreve hazır! İhtişamıyla göz doldurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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