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Haberler Muğla 'Kartal' Muğla'da göreve hazır! İhtişamıyla göz doldurdu

'' 'da göreve hazır! İhtişamıyla göz doldurdu

Yazın Ege'nin sıklıkl yaşadığı orman yangınlarına müdahale için 'da ' ' görev için hazırlandı. 'de ilk kez kullanılmaya başlanan tipi söndürme helikopteri ihtişamıyla göz doldurdu.

'Kartal' Muğla'da göreve hazır! İhtişamıyla göz doldurdu

13.07.2020, 18:00

Orman yangınlarıyla mücadelede bu yıl Türkiye'de ilk kez kullanılmaya başlanan ve 'Kartal Helikopter' koduyla uçan MI26 tipi yangın söndürme helikopteri göreve hazır bekletiliyor.

Yayınlanan videosuyla ve ihtişamıyla göz dolduran 'Kartal'a özel Muğla'da bir de 'Kartal Heliport' inşa edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan video izleyenleri etkiledi…

Hayrettin Şaşmaz/Sabah

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