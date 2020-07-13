  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla'da acı kaza! Park halindeki TIR'a ok gibi saplandı

'da acı kaza! Park halindeki TIR'a ok gibi saplandı

Gelen son dakika haberine göre, ’nın Milas ilçesinde yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'da acı kaza! Park halindeki TIR'a ok gibi saplandı

13.07.2020, 16:48

Kaza Milas'ın Pınarcık Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. İzmir istikametinden Milas'a doğru seyir halinde olan Erdinç Ö. idaresindeki 35 KD 841 plakalı otomobil yol kenarında park halinde bulunan 34 KL 5341 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Dorsenin altına giren ve sıkışan otomobildeki sürücü ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil sürücüsü Erdinç Ö.'yü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

Kayıp çoban 6 gün sonra yürürken bulundu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da acı kaza! Park halindeki TIR'a ok gibi saplandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA