Haberler Muğla Muğla'da acı kaza! Park halindeki TIR'a ok gibi saplandı

Muğla'da acı kaza! Park halindeki TIR'a ok gibi saplandı

Gelen son dakika haberine göre, Muğla’nın Milas ilçesinde yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

13.07.2020, 16:48