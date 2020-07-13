Kaza Milas'ın Pınarcık Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. İzmir istikametinden Milas'a doğru seyir halinde olan Erdinç Ö. idaresindeki 35 KD 841 plakalı otomobil yol kenarında park halinde bulunan 34 KL 5341 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Dorsenin altına giren ve sıkışan otomobildeki sürücü ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil sürücüsü Erdinç Ö.'yü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İHA
Muğla'da acı kaza! Park halindeki TIR'a ok gibi saplandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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