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'da korkutan ! Çok sayıda zarar gördü

'da, boş bir arazideki kuru otların alev almasıyla başlayan yangında, çok sayıda zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 3 kullanılamaz hale geldi, 15 öldü.

Bodrum'da korkutan yangın! Çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü

14.07.2020, 09:14 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020,09:23

Bodrum'da, boş bir arazideki kuru otların alev almasıyla başlayan yangında, 3 servis minibüsü kullanılamaz hale geldi, 15 tavuk öldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, çok sayıda zeytin ağacı da zarar gördü, Çırkan Mahallesi Başaran Soka'ktaki boş arazideki kuru otlar, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle tutuştu.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Vatandaşlar, bir yandan su kovaları ve hortumla alevlere müdahale ederken, diğer yandan durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bodrum Itfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 5 itfaiye aracı, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda söndürdü.

Yangında, alevlerin sıçradığı 3 servis minibüsü yanarak kullanılamaz hale gelirken, 15 tavuk da öldü. Çok sayıda zeytin ağacı da alevlerden zarar gördü. Tavuklarını kurtarmak isteyen Serkan Haşkir (42) de, hafif şekilde yaralandı.

DHA

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