Dolandırıcılara ‘Kartal Pençesi’

Dolandırıcılık olaylarına yönelik Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu Marmaris'te bir vatandaşı dolandırdığı ileri sürülen şüpheliler hakkında elde edilen deliler sonrası Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile operasyon başlatıldı.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Marmaris, Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul ve Mardin illerinde eş zamanlı 'Kartal Pençesi' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, Marmaris'te bir vatandaştan dört seferde 600 bin lira, İstanbul'da 750 bin lira, İzmir'de 300 bin lira, Ankara'da 165 bin lira, Diyarbakır'dan 200 bin lira olmak üzere yaklaşık 2 milyon liraya yakın dolandırıcılık olayı gerçekleştiren 17 kişi gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli 'nitelikli dolandırıcılık' suçlaması ile Marmaris adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden M.Ş.C, M.A. O.B, Y.D,

F.A. A.Ç, G,D, E,F, M.B. ve S.A. isimli şüpheliler tutuklandı. H.C. ve Y.D ev hapsi aldı, M.O ve D.Ö kefaletle serbest kalırken, İ.A. C.S, ve F.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ferdi YAVUZ