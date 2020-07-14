  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Görev dönüşü kaza geçirerek şehit olan polis memuru, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

Görev dönüşü geçirerek olan polis memuru, 'da son yolculuğuna uğurlandı

'de görev dönüşü geçirdiği trafik kazasında olan polis memuru toprağa verildi. 'da toprağa verilen şehit Kuloğlu'nun eşi Yıldız ile oğlu Doğukan ayakta durmakta güçlük çekti. Polis yeleği giyen Doğukan, babasını selam vererek uğurladı.

Görev dönüşü kaza geçirerek şehit olan polis memuru, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

14.07.2020, 15:00 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020,15:10

Eskişehir'de görev dönüşü geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu'nun cenazesi, memleketi Muğla'da toprağa verildi.

Şehit Kuloğlu'nun cenazesi, Menteşe ilçesinde bulunan Şeyh Muslihittin Camisi'ne getirildi.

Törende şehit Kuloğlu'nun eşi Yıldız ile oğlu Doğukan ayakta durmakta güçlük çekti. Polis yeleği giyen Doğukan, babasını selam vererek, uğurladı.

Şehit polisin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Muğla Şehir Yeni Mezarlığındaki Şehitliğe defnedildi.

Törene, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kanan Topçu, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, emniyet ve jandarma personeli, siyasi patilerin temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kablo hırsızlığı ihbarı üzerine önceki gün Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giden polis memuru Mustafa Aşan idaresindeki ekip aracı, dönüşte Gazi Paşa Mahallesi Sarıcakaya Caddesi'nde yol kenarındaki bankete çarpıp devrilmişti.

Kazada yaralanan sürücü Aşan ile aynı araçta bulunan meslektaşı Cengiz Kuloğlu çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 28 yıllık polis memuru Cengiz Kuloğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

AA

Küçük Halil'in yüzü yeniden gülmeye başladı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Görev dönüşü kaza geçirerek şehit olan polis memuru, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA