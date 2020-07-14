Haberler Muğla Görev dönüşü kaza geçirerek şehit olan polis memuru, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

Görev dönüşü kaza geçirerek şehit olan polis memuru, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de görev dönüşü geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu toprağa verildi. Muğla'da toprağa verilen şehit Kuloğlu'nun eşi Yıldız ile oğlu Doğukan ayakta durmakta güçlük çekti. Polis yeleği giyen Doğukan, babasını selam vererek uğurladı.

14.07.2020, 15:00 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020,15:10