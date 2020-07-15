15 tavuk telef oldu 3 minibüs yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, boş bir arazideki kuru otların alev almasıyla başlayan yangında, 3 servis minibüsü kullanılamaz hale geldi, 15 tavuk öldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, çok sayıda zeytin ağacı da zarar gördü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, boş bir arazideki kuru otların alev almasıyla başlayan yangında, 3 servis minibüsü kullanılamaz hale geldi, 15 tavuk öldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, çok sayıda zeytin ağacı da zarar gördü.
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