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Haberler Muğla 15 tavuk telef oldu 3 minibüs yandı

15 tavuk telef oldu 3 minibüs yandı

15 tavuk telef oldu 3 minibüs yandı
Giriş Tarihi: 15.7.2020

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, boş bir arazideki kuru otların alev almasıyla başlayan yangında, 3 servis minibüsü kullanılamaz hale geldi, 15 tavuk öldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, çok sayıda zeytin ağacı da zarar gördü.

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