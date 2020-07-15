15 tavuk telef oldu 3 minibüs yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, boş bir arazideki kuru otların alev almasıyla başlayan yangında, 3 servis minibüsü kullanılamaz hale geldi, 15 tavuk öldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, çok sayıda zeytin ağacı da zarar gördü.