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Haberler Muğla Fethiye'de korkutan dakikalar!

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'nın ilçesinde arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki 5 kişi, kurtarıldı. Kurtarılan 5 kişi, Ece Saray Marina'ya götürüldü.

Fethiye'de korkutan dakikalar!

15.07.2020, 13:07 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020,13:13

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki 5 kişi, kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti ekipleri, Katrancı Koyu açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarılan 5 kişi, Ece Saray Marina'ya götürüldü.

AA

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