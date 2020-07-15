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işçileri kurtarılamadı

Yangın işçileri kurtarılamadı
Giriş Tarihi: 15.7.2020

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Çayırlı Mahallesi yakınında bulunan bir ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Yangına müdahale etmek için hareket halinde olan arazözün Belevi yolunda kaza yaptığı belirtildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı araçta bulunan sürücü Nurullah Akbaş ve araç içerisinde bulunan Ali Yılmaz adlı işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada Sedat Sagun ve Mustafa Genç isimli işçiler de yaralandı.

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