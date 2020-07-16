Gelen son dakika haberine göre, Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı.
Gobun Koyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye havadan iki helikopterle müdahale ediliyor.
Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Dalaman'daki Göbün Koyu'nda orman yangını! Ekipler müdahale ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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