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Haberler Muğla Dalaman'daki Göbün Koyu'nda orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

'daki 'nda ! Ekipler müdahale ediyor

Son dakika... 'nın ilçesindeki 'nda bulunan ormanlık alanda, çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı koydaki alevlere havadan müdahale ediliyor.

Dalaman'daki Göbün Koyu'nda orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

16.07.2020, 15:54 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020,15:54

Gelen son dakika haberine göre, Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı.

Gobun Koyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye havadan iki helikopterle müdahale ediliyor.

Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA

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