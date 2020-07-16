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Haberler Muğla Muğla'da hastanenin gece bekçisi, taşeron firma sorumlusunu silahla ağır yaraladı

'da hastanenin gece bekçisi, taşeron firma sorumlusunu silahla ağır yaraladı

gece bekçiliği yapan A.Ö. ile hastanede altyapı işlerini yürüten taşeron firma sorumlusu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi ağır yaralandı.

Muğla'da hastanenin gece bekçisi, taşeron firma sorumlusunu silahla ağır yaraladı

16.07.2020, 18:20

Yeni Milas Devlet Hastanesinde gece bekçiliği yapan A.Ö. ile hastanede altyapı işlerini yürüten taşeron firma sorumlusu Mükremin Demir arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine emekli polis memuru olduğu öğrenilen A.Ö. yanında bulunan silahla Demir'e ateş etti. Göğsünden aldığı kurşunlarla ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. A.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.




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