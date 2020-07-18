Bodrum'da ne zaman çekildiği bilinmeyen kepçe ile deniz keyfi görenleri şaşkına çevirdi. Ortakent Mahallesi Kabakum sahilinde kepçenin içine binen 1 çocuk 2 yetişkin su sporlarını başka bir boyuta taşıdığı görülüyor. Kepçenin içinde oturanlar 3 kişi kepçeyi süren operatör tarafından bir sağa bir sola hızlı bir şekilde döndürmesi renkli görüntüler oluşturdu. Kepçenin içerisinde bulunanların tehlikeli deniz keyfi bir kaza olmadan son bulduğu öğrenildi.
İHA
Bodrum’da ilginç görüntü! Kepçeli deniz keyfi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.