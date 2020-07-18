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’da ilginç görüntü! Kepçeli deniz keyfi

’da kepçenin içine binerek deniz keyfi yapan 1 çocuk 3 kişi su sporlarını bambaşka bir boyuta taşıdı. Sosyal medya ya yüklenen görüntü kısa sürede izlenme rekoru kırdı.

Bodrum’da ilginç görüntü! Kepçeli deniz keyfi

18.07.2020, 18:25 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020,18:27

Bodrum'da ne zaman çekildiği bilinmeyen kepçe ile deniz keyfi görenleri şaşkına çevirdi. Ortakent Mahallesi Kabakum sahilinde kepçenin içine binen 1 çocuk 2 yetişkin su sporlarını başka bir boyuta taşıdığı görülüyor. Kepçenin içinde oturanlar 3 kişi kepçeyi süren operatör tarafından bir sağa bir sola hızlı bir şekilde döndürmesi renkli görüntüler oluşturdu. Kepçenin içerisinde bulunanların tehlikeli deniz keyfi bir kaza olmadan son bulduğu öğrenildi.

İHA

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