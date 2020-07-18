Milas'ta çöp kamyonu devrildi, iki kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan Milas istikametine doğru seyreden 48 U 1608 plakalı katı atık toplayan çöp kamyonu henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Milas Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde yola devrildi. Kamyonda bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Meydana gelen kazadan dolayı kara yolunda ise trafik yoğunluğu yaşandı. Jandarma ve bölge trafik ekipleri kamyon yoldan kaldırılana kadar trafiğin tek şeritten akmasını sağladı.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA