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Haberler Muğla Muğla'da bir uçakta kalkış sırasında motor arızası yaşandı

'da bir uçakta kalkış sırasında motor arızası yaşandı

Son dakika... 'nın Milas ilçesindeki havalimanında kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağı, pistteyken meydana gelen motor arızası sebebiyle havalanamadı.

Muğla'da bir uçakta kalkış sırasında motor arızası yaşandı

18.07.2020, 18:20 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020,18:51

Milas-Bodrum Havalimanı'nda, bir yolcu uçağı Ankara uçuşu için pistte hazırlık yaptığı sırada motor arızası yaşandı. 120 yolcunun bulunduğu uçağın, arıza sebebiyle motor bölümünden parçalar koptuğu ve lastiği patladığı öğrenildi.

Uçaktaki yolcular, güvenli bir şekilde uçaktan tahliye edildi.

Önlem amacıyla havalimanı pisti kısa süreliğine uçuşlara kapatıldı.

Pist, temizlik çalışmasının ardından yeniden uçuşa açıldı.

Bu arada, 120 yolcunun da başka bir uçakla Ankara'ya gönderileceği belirtildi

AA

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