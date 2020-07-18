Sildirmeye çalıştığı dövmeler kabusu oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Kafkas kökenli Burak Yıldızel (26), 2015 yılında annesi öldükten sonra annesine duyduğu özlemi bileğine anne yazdırarak gidermeye çalıştı. Diğer koluna ise kardeşi ve annesinin doğum tarihi olan 18.11 dövmesini işletti.





Omzuna Çeçen bayrağı, kollarına dua ve annesi öldükten sonra kendisine bakan anneannesinin ismini yaptıran Yıldızel, Özel Hareketçi sınavlarının açılacağını duyunca dövmelerini sildirmek istedi.



BİR UZMANA GİTTİ

Çocukluğundan beri asker olmak isteyen Yılmazel vücudundaki dövmeleri sildirmek için Bodrum'da bir estetik uzmanına gitti. İlk başta bir şey anlamayan genç her gün dövmelerini sildirmeye gitti. Bir süre sonra vücudu çürümeye başlayan Yıldızel büyük acılar çekmeye başladı. Yaklaşık 8 ay boyunca acı çeken Yıldızel daha sonra ünlü bir estetik cerrahla görüştü.



Yaraları su toplayan ve çürümeye başlayan Yıldızel, estetik uzmanından şikayetçi oldu.



İZLER KALICI CEVABI

Vücudundaki dövmelerin bulunduğu omuzu, bilekleri ve kollarındaki izlerin kalıcı olduğunu duyunca hayatının şokunu yaşadı. BİRKAÇ estetik uzmanı ile görüşen Yıldızel'e verilen cevaplar aynı olunca çocukluğundan beri asker olma hayalleri de suya düştü. GENÇ adam kötü bir görüntü oluşturan kolları nedeniyle uzun kollu kıyafetlerle gezmeye başladı. Yıldızel, hayatını kabusa çeviren estetik uzmanı hakkında şikayetci oldu.



■ TUBA AYHAN