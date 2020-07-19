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Haberler Muğla Seydikemer’de kayalıklardan uçuruma düşen kişi aranıyor

Seydikemer’de kayalıklardan uçuruma düşen kişi aranıyor

’nın Seydikemer İlçesinde ormanlık alanda ot toplarken kayalıklardan uçuruma düşen kişinin bulunması için arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Seydikemer’de kayalıklardan uçuruma düşen kişi aranıyor

19.07.2020, 11:40

Edinilen bilgilere göre; Yayla Patlangıç Mahallesi Çukurçayır mevkisinde babası Veysel Köse ile ot toplamaya giden Tufan Köse, bir andan dengesini kaybederek kayalıklardan uçuruma düştü.

Baba Veysel Köse oğlunun düştüğü yere kendisi inmeye çalıştı fakat bölgenin sarp ve kayalık olmasından dolayı başarılı olamadı. Baba Köse 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olmasından dolayı, AFAD, JAK, UMKE ve AKUT ekipleri olay yerine sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler Köse'nin bulunması için arama çalışması başlattı. Çalışmalarda drone da kullanılıyor.

İHA

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