Muğla'da plajlar doldu, jandarmadan maske uyarısı geldi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Muğla İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından il genelinde maske takma zorunluluğu sonrası denetimler de arttırıldı. Şehir merkezlerinin yanı sıra turistik mekanlarda ve plajlarda da devam eden denetimlerde vatandaşlar sık sık uyarılıyor.



Hafta sonlarında günübirlik tatilcilerin akın ettiği koylardan Menteşe Akbük sahilinde Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Yerkesik Karakol ekipleri ve zabıta ekipleri tarafından hem işletmeler, hem de vatandaşlar maske konusunda uyarıldı.



Yerkesik Jandarma Karakol ekipleri, sahil boyunca araçla sık sık vatandaşları maske konusunda uyarırken, zabıta ekipleri ile işletmelerde de denetimlerini sürdürüyor. Plaj bölgesindeki işletmelerin Kovid-19 tedbirlerini alıp almadıkları da ekipler tarafından denetlenirken, müşteriler sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıldı.

IHA

Sokak ortasında kanlı saldırı