  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla'da plajlar doldu, jandarmadan maske uyarısı geldi

'da plajlar doldu, jandarmadan uyarısı geldi

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından il genelinde takma zorunluluğu sonrası denetimler arttırıldı. Tatilcilerin akın ettiği koylardan Akbük sahilinde Menteşe İlçe Komutanlığı ekipleri hem vatandaşlara hem de işletmelere maske uyarısında bulundu.

Muğla'da plajlar doldu, jandarmadan maske uyarısı geldi

20.07.2020, 14:40 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020,14:50

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Muğla İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından il genelinde maske takma zorunluluğu sonrası denetimler de arttırıldı. Şehir merkezlerinin yanı sıra turistik mekanlarda ve plajlarda da devam eden denetimlerde vatandaşlar sık sık uyarılıyor.


Hafta sonlarında günübirlik tatilcilerin akın ettiği koylardan Menteşe Akbük sahilinde Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Yerkesik Karakol ekipleri ve zabıta ekipleri tarafından hem işletmeler, hem de vatandaşlar maske konusunda uyarıldı.


Yerkesik Jandarma Karakol ekipleri, sahil boyunca araçla sık sık vatandaşları maske konusunda uyarırken, zabıta ekipleri ile işletmelerde de denetimlerini sürdürüyor. Plaj bölgesindeki işletmelerin Kovid-19 tedbirlerini alıp almadıkları da ekipler tarafından denetlenirken, müşteriler sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıldı.

IHA

Sokak ortasında kanlı saldırı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da plajlar doldu, jandarmadan maske uyarısı geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA