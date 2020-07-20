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Haberler Muğla Ortaca'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

'nın ilçesinde elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki hayatını kaybetti.

Ortaca'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

20.07.2020, 16:37

Edinilen bilgiye göre; Yeşilyurt Mahallesinde dedesine ait evde sulama motorunun kablosuna dokunan Ercan Oğuzhan Karahan, elektrik akımına kapıldı. Karahan'ın elektrik akımına kapıldığını fark eden yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karahan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Karahan'ın cenazesi, Yeşilyurt Mezarlığında toprağa verildi.

İHA

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