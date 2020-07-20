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Haberler Muğla Ot toplarken uçurumdan düşüp, öldü

Ot toplarken uçurumdan düşüp, öldü

'nın Seydikemer ilçesinde ot toplamak için çıktığı ormanlık alanda kayalıklardan uçuruma yuvarlanan (34) yaşamını yitirdi. Köse'nin cansız bedeni, yaklaşık 12 saatlik çalışmayla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ot toplarken uçurumdan düşüp, öldü

20.07.2020, 09:41

Seydikemer'in Yayla Patlangıç Mahallesi'nde yaşayan Tufan Köse, cumartesi günü babası Veysel Köse ile birlikte ormanlık alana ot toplamaya gitti. Köse, bir anda dengesini kaybedip kayalıklardan yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarladı. Baba Köse, oğlunun düştüğü yere kendisi inmeyi başaramayınca 112 Acil Sağlık Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Muğla AFAD ve AKUT ekipleriyle UMKE sevk edildi. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yaklaşık 12 saatlik çalışmayla Tufan Köse'nin cansız bedeni, düştüğü yerden çıkarıldı.



Tufan Köse'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

DHA

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