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Haberler Muğla Motosiklete ambulans çarptı

Motosiklete ambulans çarptı

Motosiklete ambulans çarptı
Giriş Tarihi: 21.7.2020

Muğla Fethiye'de önceki akşam saatlerinde meydana gelen kazada ambulans ile motosiklet çarpıştı. Karaçulha Mahallesi'nde berberlik yapan motosiklet sürücüsü Şerafettin Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından ambulans sürücüsü Tayfun Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

ERDOĞAN CANKUŞ

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