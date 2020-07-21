Motosiklete ambulans çarptı

Muğla Fethiye'de önceki akşam saatlerinde meydana gelen kazada ambulans ile motosiklet çarpıştı. Karaçulha Mahallesi'nde berberlik yapan motosiklet sürücüsü Şerafettin Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından ambulans sürücüsü Tayfun Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.
ERDOĞAN CANKUŞ
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