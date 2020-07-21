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Yaralı deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Muğla'da yaralı halde bulunan yeşil deniz kaplumbağası tedaviye alındı. Sahilde yürüyen bir aile tarafından bulunan , Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve 'ne götürüldü.

Yaralı deniz kaplumbağası tedaviye alındı

21.07.2020, 17:24 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020,17:29

Muğla'nın Ula ilçesinde yaralı halde bulunan yeşil deniz kaplumbağası tedaviye alındı.

Akyaka Mahallesi'nde sahilde yürüyen bir aile, yüzgecine ağ parçaları ve misina dolanmış yavru bir kaplumbağa olduğunu gördü. Aile, kaplumbağayı kendi imkanlarıyla Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürdü.

Tedavisine başlanan kaplumbağanın özel bir havuzda bakımı yapılıyor.

DEKAMER Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, yeşil deniz kaplumbağasının 7-9 yaşlarında olduğunu, bitkin durumda kendilerine getirildiğini söyledi.

Kaplumbağanın günlük bakım ve tedavilerinin merkezde yapıldığını aktaran Kaska, "Kan dolaşımının sağlanması için yüzgecindeki misinaları temizledik. Tedavileri devam ediyor, beslenmesi yapıldı ve doğal bir şekilde kendi havuzunda yüzüyor. Tedavisi iyi yönde ilerliyor. 'Ulki' ismi verilen yeşil deniz kaplumbağasını 2-3 ay sonra doğal ortamına bırakabileceğiz" dedi.

DEKAMER'in 12 ay 24 saat açık olan bir merkez olduğunu vurgulayan Kaska, yaralı kaplumbağaların merkeze ulaştırıldığında yüzde 60'ını kurtarılabildiğini dile getirdi.

AA

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