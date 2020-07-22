Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistinden kalkış yapan yamaç paraşütü pilotu Arif Şahin, akrobasi hareketleri yaptığı sırada denize düştü.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Şahin'in düştüğünü görenlerin yardım istemese üzerine Ölüdeniz'de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, botla yaralıya ulaştı.
Ağır yaralı Şahin, kıyıda bekleyen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Şahin'in, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Fethiye'de denize düşen yamaç paraşütü pilotu ağır yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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