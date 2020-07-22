Muğla'da Zeynep'i katletmişti! Katil boksör için istenen ceza belli oldu

Muğla'da boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından dövülüp, göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar (25) cinayetiyle ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi.



Sabah muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ramazan Bayramının ilk günü sabah 05.30'da Muğla'nın Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar'ı döverek göğsünden bıçakladığı iddia edilen ve tedavisinin ardından tutuklanarak Muğla Kapalı cezaevine gönderilen boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı.

CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMEKTEN DAVA AÇILDI

Zeynep Şenpınar (25) cinayetiyle ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi. Muğla Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan ve Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame de tutuklu sanık Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında TCK'nın 82'inci maddesinde yer alan "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan Ağırlaştırılmış Müebbet istemiyle dava açıldı. Muğla Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan sanık 8 Ekim'de hakim karşısına çıkacak. Bu arada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da davaya müdahillik talebinde bulunduğu öğrenildi.

MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öldürülen Zeynep Şenpınar'ın bir arkadaşına, "Ahmet'le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" mesajı attığı ortaya çıkmıştı.



CİNAYETİN ARDINDAN TWEET ATMIŞTI

Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise sabah 5.30'da işlediği cinayetin hemen ardından 22 dakika sonra kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı ortaya çıkmıştı.

'ŞİKAYETÇİ OLDUKTAN BİR GÜN SONRA GERİ ÇEKMİŞ'

Bu arada cinayetle ilgili yürek burkan detay ortaya çıktı. Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce Kemaloğlu'ndan şiddet görmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olduğu, Kemaloğlu'na 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çektiği ortaya çıkmıştı.

'BUGÜN BUNU YAPAN YARIN DAHA FAZLASINI YAPAR' DİYE UYARMIŞTIK

Zeynep Şenpınar'ın bir arkadaşının öğretim üyesine, "Hocam şu an Muğla'da değilim. 2 hafta önce dayak yediğini, polise gidip uzaklaştırma verdirttiğini ama ertesi gün gidip kaldırttığını anlatmıştı. Bu kız ile çocuk uzun süredir beraber. Çocuk bu kızı arkadaşından ayırıp bodrum katta ev tutuyor.

Sonra bu kız hep orada yasamaya başlıyor. Kirasına filan da yardımcı olmamış. Hep kavga ediyorlarmış. Zaten 2 hafta önce kız dayak yiyor yüzü gözü tanınmaz hale geliyor.

Bayılıp hastaneye gidiyor ama dayak yediği gün imdat diye bağırmasına rağmen ev sahibi filan olaya karışmıyor. Bize de bu olayı suratı iyileştikten sonra anlatıyor. Kendisini 'Bugün bunu yapan yarın daha fazlasını yapar' diye uyarmıştık ama dinletemedik. Hatta başka yerde kalmasını söyledik. Bugün de bu acı haberi aldık" mesajı attığı ortaya çıktı.

Milli boksör sevgilisi Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu Zeynep Şenpınar, memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde toprağa verilmişti.

3 yıl önce vefat eden babasının mezarı yanına defnedilen kızının tabutuna sarılarak gözyaşları döken acılı anne "Zeynep nasıl kıydılar sana her tarafın yara Zeynep. Katil kızımı parçaladın, katil. Ben bu katili nerede görürüm. Katil 1 tane vur, 2 tane vur, 3 tane vur. Sen nasıl her tarafını yaraladın" diye ağıt yakmıştı.

KENAN GÜRBÜZ / SABAH

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