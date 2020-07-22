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Haberler Muğla Yangına müdahale ettiler: 15 yaralı

Yangına müdahale ettiler: 15 yaralı

'da çıkan yangına müdahale eden 15 yerli ve otel personeli yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ulaşan Grup Amirliğine bağlı ekipler yangının daha fazla büyümemesi için mücadele etti.

Yangına müdahale ettiler: 15 yaralı

22.07.2020, 09:01 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020,09:09

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangına müdahale eden 15 yerli turist ve otel personeli yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Müsgebi Mahallesinde bir otelin çevresinde bulunan elektrik hattının rüzgar nedeniyle temasından kaynaklanan kıvılcımların otluk alanı tutuşturması ile başlayan yangın bir anda otel çevresindeki palmiye ağaçlarını ve barakaları sardı.

Yangına ilk olarak otel personelleri ile yerli turistler bahçe hortumları ve kovalarla müdahale etti.

Olay yerine ulaşan Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler yangının daha fazla büyümemesi için mücadele etti.

Yangına müdahale eden çoğunluğu otel personeli 15 kişi olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere sevke diledi.

IHA

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