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Kelebekler Vadisi'nde Ukraynalı turistlerin zor anları! Tam 6 saat sonra ulaşıldı

'nın Fethiye ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi'nde, kayalıklardan 100 metrelik uçuruma düşerek yaralanan 2 Ukraynalı , yaklaşık 6 saatlik operasyonla kurtarıldı.

Kelebekler Vadisi'nde Ukraynalı turistlerin zor anları! Tam 6 saat sonra ulaşıldı

23.07.2020, 15:02

Ukrayna'dan tatil için Fethiye'ye gelen Olha Shylo (24) ile Orest Holubets (25), dün saat 16.00 sıralarında Kelebekler Vadisi'nde yürüyüşe çıktı.



Yürüyüş sırasında kayalıklardan yaklaşık 100 metrelik uçuruma düşen iki Ukraynalı turist, yaralandı. Shylo, cep telefonu ile 112 Acil ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye halatlarla kurtarma istasyonu kurdu.


Düştükleri yerden yaklaşık 6 saatlik operasyonla kurtarılan 2 turist, sedyeye alınarak ambulansa taşındı. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DHA

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