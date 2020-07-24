Sahipsiz kamp tatilcilere kaldı

Turizm cenneti Marmaris'in İçmeler beldesinde denize sıfır Köy Hizmetleri Kampı, kamu kurumları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yıllardır atıl durumda. Kızılkum mevkiindeki 30 dönümlük arazide bulunan kamp, içinde binaların bulunduğu, 1996 yılında Köy Hizmetleri ve Kooperatifler Genel Müdürlüğü'ne personel eğitim merkezi tesisi yapılması için bedelsiz olarak 49 yıllığına tahsis edildi.

TURİZME KAZANDIRILMALI

Arazi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2005 yılında kapatılmasının ardından Muğla Tarım İl Müdürlüğü'ne, 2008'de ise mahkeme kararıyla Çevre ve Orman Bakanlığı'na devredildi. Ardından Muğla İl Özel İdaresi'nce hukuk mücadelesi başlatıldı. Muğla 1. İdare Mahkemesi'nde açılan dava sonunda tesis, Muğla İl Özel İdaresi'ne tahsis edildi. Plan ve Bütçe ile Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu'nca Köy Hizmetleri Kampı'nın, 2012 yılında turizme kazandırılması için görüş birliğine varıldı. Muğla İl Özel İdare Müdürlüğü'nün kapanmasıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Milli Emlak Dairesi Başkanlığı alanın kendilerine tahsisi için davalık oldu. Alanın Büyükşehir Belediyesi'ne verilmesine karar verildi. Yargıtay'a taşınan dava devam ederken, tesisin içler acısı hali ise 'pes' dedirtti.

REZALET GÖRÜNTÜLER VAR

Kampın dış demir kapısı kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılarak tahrip edildi. Girişte bulunan bekçi kulübesi ise bazı şahısların tuvalet ihtiyaçlarını giderdiği yer haline geldi. Çöplerin alınmadığı, tuvaletin bulunmadığı alanda rezalet görüntüler yaşanıyor. Çürümeye terk edilmiş ve hiçbir güvenlik önlemi alınmayan kampta tatilcilerin sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı da görüldü.





14 YILDIR KULLANILMIYOR

Tesis, 1982 yılında Köy Hizmetleri Kampı, 80'li ve 90'lı yıllarda ise üst düzey bürokratlar tarafından yaz aylarında tatil amaçlı kullanıldı. 2005 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kapatılmasının ardından İl Özel İdaresi'ne geçti. Büyükşehir Yasası ile bu defa İl Özel İdaresi kapatılınca tesis yasa gereği Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla El Sanatları şirketine devredildi. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kapatıldığı 2005 yılından bu yana ise hiç kullanılmadı.

Adem ÜLKER