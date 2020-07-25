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Haberler Muğla Muğla'da Türk kara sularına itilen 5 sığınmacı kurtarıldı

'da Türk kara sularına itilen 5 kurtarıldı

'nın ilçesinde, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 5 kurtarıldı.

Muğla'da Türk kara sularına itilen 5 sığınmacı kurtarıldı

25.07.2020, 16:29

Bozburun açıklarında, Türk kara sularına geri itilen 2 lastik bot içindeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kurtarılan 5 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı. Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA

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