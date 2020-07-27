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'da beach cluplere baskın düzenlendi

’da faaliyet gösteren beach clublarda polis ekiplerince eş zamanlı denetim gerçekleştirildi, işletmelere çeşitli ihlallerden dolayı cezai işlem uygulandı.

Bodrum'da beach cluplere baskın düzenlendi

27.07.2020, 14:21

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nden yaklaşık 100 personelle ilçede beach clup faaliyeti yürüten 5 ayrı işletmede eş zamanlı denetim yapıldı. 4 narkotik madde arama köpeğinin de destek verdiği denetimler, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Güvenlik güçlerinin denetim yaptığı 5 kulübe de çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulandı. Ekiplerin yaptıkları denetimlerde işletmelerin çalışanların kimlik bildirimlerinin yapılmaması, canlı müzik belgesi bulunmadan müzik faaliyeti yapıldığı, mesul müdür ataması yapmamak, işletme ruhsatından farklı olarak bar olarak işletilmek, yaşı küçük şahıslara alkol servisi yapmak, istihdam edilen özel güvenlik görevlisi ile ilgili gerekli belgelerin bulunmaması, işletme sorumlusunun işletmede bulunmaması, TAPDK belgesinin olmaması gibi eksikliklerden dolayı cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Emniyet güçlerinin benzer işletmelerdeki denetimlerinin süreceği belirtildi.

İHA

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