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Haberler Muğla Bodrum'da skandal görüntüler! Garip partiler düzenleyip çırılçıplak denize giriyorlar...

'da skandal görüntüler! Garip partiler düzenleyip çırılçıplak denize giriyorlar...

'nin gözde tatil beldelerinden 'da ortaya çıkan skandal görüntüler vatandaşın tepkisini çekti. Bodrum Bitez'de yer alan 'nda toplum ahlakına aykırı davranışlar sergileniyor, garip partiler düzenleniyor, çırılçıplak denize giriliyor. Günaydın'dan 'nun haberi...

Bodrum'da skandal görüntüler! Garip partiler düzenleyip çırılçıplak denize giriyorlar...

28.07.2020, 11:23

Bodrum Bitez'de yer alan Bardakçı Koyu'nun hemen yanındaki koyun hali içler acısı. Burayı mekan edinen bir grup erkek, koyda toplum ahlakına aykırı davranışlar sergiliyor, garip partiler düzenliyor, çırılçıplak denize giriyor.

Halkın tepkisini çeken bu koyda yaşananları GÜNAYDIN kare kare görüntüledi.

GÜNAYDIN/ EVREN ABDULLAHOĞLU

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