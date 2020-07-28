Bodrum Bitez'de yer alan Bardakçı Koyu'nun hemen yanındaki koyun hali içler acısı. Burayı mekan edinen bir grup erkek, koyda toplum ahlakına aykırı davranışlar sergiliyor, garip partiler düzenliyor, çırılçıplak denize giriyor.
Halkın tepkisini çeken bu koyda yaşananları GÜNAYDIN kare kare görüntüledi.
GÜNAYDIN/ EVREN ABDULLAHOĞLU
Bodrum'da skandal görüntüler! Garip partiler düzenleyip çırılçıplak denize giriyorlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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