Cani boksör Zeynep’i 37 kez bıçaklamış

Muğla'da üniversite mezunu kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren ve aynı bıçakla kendisini de yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında, 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan otopsi raporundaki tüyler ürperten detayda, Kemaloğlu'nun genç kızı vücudunun çeşitli yerlerinden 37 kez bıçakladığı ve bu darbelerin 13'ünün öldürücü olduğu belirtildi.

FERDİ YAVUZ