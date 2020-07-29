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Haberler Muğla Çeşme ve Bodrum’daki kazık fiyatlara Akyaka da katıldı! Tatilciler tepkili

Çeşme ve ’daki kazık fiyatlara da katıldı! Tatilciler tepkili

Çeşme ve ’daki bazı işletmelerdeki kazık fiyatlar, tüm Ege ve kıyılarına taşındı. Son kurbanlardan , ’da iki balığa 800 lira ödediğini belirtip isyan etti...

Çeşme ve Bodrum’daki kazık fiyatlara Akyaka da katıldı! Tatilciler tepkili

29.07.2020, 09:37

Bu yaz tatil için Ege ve Akdeniz'e gidenlerin cebi de yanıyor! En büyük vurgunu önceki gün Türkbükü'ndeki Maça Kızı yaptı.

Sosyetik mekan, 8 kişilik bir masaya 112 bin lira adisyon yolladı. Bodrum'daki kazık Akyaka'ya da sıçradı. Önceki gün gözde tatil beldesindeki Orfoz Restaurant'a giden sunucu Uğur Arslan, şöyle isyan etti: "Alkolsüz bir masada iki porsiyon balığa 390 TL ve toplam hesaba 800 TL aldılar. Mekan kendini 'Çırağan Kempinski' sanıyor dikkat!!!" Urla'dan Bozburun'a, Kaş'tan Bozcaada'ya kadar birçok tatilci de farklı mekanlardaki fahiş fiyatlara isyan edip "Kıyı değil kıyım şeridi!" dedi.

- Mekanlardaki fahiş fiyatları eleştiren tatilciler şu tweetler'i attı:
- Mönü bile getirmiyorlar; yiyeceklerin fiyatlarını göremiyoruz!
- Bıktık usandık bu soygunculardan artık yeter...
- Afiyet olsun efendim, bu yaz hepimiz yedik bu kazığı.
- Bu fahiş fiyatlara artık birileri 'dur' demek zorunda.
- Uyanıklar mönüyü bilerek vermiyor. Bunlara ceza kesilmeli.



Güzel oyuncu Bade İşçil, bu yaz kazık beach'lere ve mekanlara rest çekip halk plajına gitmişti.

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