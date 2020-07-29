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Haberler Muğla ‘Cinayette başkalarının parmağı da olabilir’

‘Cinayette başkalarının parmağı da olabilir’

‘Cinayette başkalarının parmağı da olabilir’
Giriş Tarihi: 29.7.2020

Muğla'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı'nın hunharca öldürdüğü üniversiteli Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Şüphelinin anlatımları hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırı. Cinayete yardım ve yataklık edenler olduğunu düşünüyoruz" dedi. Ailenin ricasıyla davayı gönüllü alan ve HTS kayıtlarının alınması, kamera dökümünün yapılması, parmak izi incelemeleri ve zanlıya keşif uygulamasının içerdiği dosyayı soruşturma savcısına sunan avukat Epözdemir, canavarca hisle ve eziyet çektirerek cinayet işlemenin yanı sıra tasarlamanın olduğu ifade etti ve olayda başkalarının parmağının olabileceğini düşündüklerini dile getirdi.

FERDİ YAVUZ

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