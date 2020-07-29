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’dan ’ya uzanan 280 milyon dolarlık dolandırıcılık

’da bulunan 280 milyon dolarlık gayrimenkulün ’da tapu müdürlüğünde sahte evraklarla işlemlerini yapmaya çalışan 5 kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla’dan Sakarya’ya uzanan 280 milyon dolarlık dolandırıcılık

29.07.2020, 12:49

Edinilen bilgilere göre, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan ve yaklaşık 280 milyon dolar değeri olan gayrimenkullerin işlemlerini gerçekleştirmek için Sakarya'nın Kocaali ilçesinde tapu müdürlüğüne bir kişi yetki evrakları ile birlikte başvuruda bulundu.

Tapu müdürlüğünde çalışan personelin şüphelenmesi üzerine durum polis ekiplerine haber verildi. Konunun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, tapu müdürlüğünde işlemleri gerçekleştirmek istedikleri esnada 5 kişiyi sahte evraklar ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

İHA

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