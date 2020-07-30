Kurban Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyen yerli turist ilçeye akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilip yola çıkan tatilciler, ilçede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlar 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebildi. Bodrum'a yurt genelinden gelen tatilcilerin yanı sıra yurt dışında yaşayan gurbetçiler de yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.
TUBA AYHAN
Bodrum’da 5 km’lik bayram kuyruğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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