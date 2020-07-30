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’da 5 km’lik bayram kuyruğu

Bodrum’da 5 km’lik bayram kuyruğu
Giriş Tarihi: 30.7.2020

Kurban Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyen yerli turist ilçeye akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilip yola çıkan tatilciler, ilçede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlar 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebildi. Bodrum'a yurt genelinden gelen tatilcilerin yanı sıra yurt dışında yaşayan gurbetçiler de yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.

TUBA AYHAN

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