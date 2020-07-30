Pınar’ın katiline eşi boşanma davası açtı

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'nın (32), eşi Eda Avcı (28), avukatı aracılığıyla Muğla Aile Mahkemesi'ne boşanma davası için dilekçe verdirdiği öğrenildi. Avukat Doğukan Uzakgiden geçen pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşanan bu olaylardan dolayı takdir edersiniz ki müvekkilim büyük bir travma geçirmektedir. Kendisi de bu konuda mağdur durumdadır" ifadesinde bulunmuştu.

FERDİ YAVUZ