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Başkan Erdoğan, dünya liderleriyle bayramlaştı

Son dakika... Başkan Erdoğan, Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Tunus Cumhurbaşkanı Said, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonda bayramlaştı.

Başkan Erdoğan, dünya liderleriyle bayramlaştı

31.07.2020, 18:32 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020,18:34

Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonda bayramlaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

ALİYEV İLE GÖRÜŞMESİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'ı arayarak Kurban Bayramı'nı kutladı. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da gelişmesinden memnuniyetlerini dile getiren liderler, ilişkilerin güçlenmeye devam edeceğine dair inançlarını vurguladı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatının başarıyla sürdürüldüğünün altını çizen Erdoğan ve Aliyev, tatbikatı iki ülkenin dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bir başka tezahürü şeklinde değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, son günlerde Ermenistan'ın askeri provokasyonu sonucu yaşanan olaylarla ilgili Erdoğan'ın Azerbaycan'a verdiği kararlı desteği takdirle karşıladıklarını belirtti.

Erdoğan ve Aliyev, iki ülke ilişkileriyle ilgili diğer konuları da müzakere etti.

3 İSİMLE DAHA GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ve Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonda bayramlaştı.

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Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

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