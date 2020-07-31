Dündar’ın villasını arayan soran yok

Firari Can Dündar'ın Bodrum Kumbahçe'deki villasının bir bölümünün ve havuzunun da kaçak olduğu tespit edilmişti. Yapılan incelemede havuzun hazine arazisine yapıldığı, pergole ve çevre duvarlarının orman arazisini işgal ettiği ortaya çıkmıştı. Mahkeme kararıyla havuz, moloz ve toprak dökülerek kapatıldı. Havuz etrafındaki beton platform, çardak ve pergole gibi kaçak bölümler yıkıldı.

Dündar'ın eşi Dilek Dündar'la ortak tapulu, deniz ve orman manzarasına sahip dubleks villasını satmak için girişimde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Dündar çifti, yaklaşık 5 milyon lira değerindeki villayı satmak için Almanya'nın Berlin şehrinde noter Torsten Körster kanalı ile 18 Temmuz 2018 tarihinde vekaletname verdi. Villanın 3 kişiye satılması için Bodrum Tapu Müdürlüğü'ne başvuruldu. Bodrum Tapu Müdürlüğü yetkililerinin villanın satışıyla ilgili Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na başvurması ile satış engellendi. Villanın, havuzun kapatılmasından dolayı yaklaşık 2 milyon lira değer kaybettiği belirtiliyor.

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