Kaçakçı Özdil villa kurtarma peşinde

Gazeteci Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına kayıtlı Bodrum Bitez'deki villasını 143 metrekare yapı izni olmasına rağmen eklentilerle 300 metrekareye çıkardığının ortaya çıkmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. İmarda "ofis ve işyeri" olarak 2 bağımsız bölüm olduğu ortaya çıkan villasını kurtarma derdine düşen Özdil'in ticari imarı olan villayı ofis olarak kullanacağını söyleyerek Bodrum Belediyesi'ne başvurduğu öğrenildi. Özdil ailesinin, "tek bağımsız bölüm projesi" hazırlayarak Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne sunduğu, bodrum katların da yer aldığı projenin ofis olarak kullanılacağının bildirildiği ortaya çıktı. Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen bina ile ilgili yeni projenin onaylanması halinde Özdil'in ofis adı altında villasını kullanmayı düşündüğü iddia ediliyor.



KARARI BELEDİYE VERECEK

Bodrum Belediyesi'nin projeye onay verip vermeyeceği önümüzdeki günlerde Meclis Toplantısı'nda belli olacak. Yapının konuta çevrilmesi için arsanın ticari alandan çıkartılıp konut alanı yapılması gerekiyor. Bunun için önce Bodrum Belediyesi, ardından da Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayı gerekiyor. Konu ile ilgili konuşan Bodrum Belediyesi Fen İşleri'nden bir mühendis ise imar değişikliğinin imkansız olduğunu belirti. Emlak Müşaviri ve yeminli bilirkişi Mustafa Gündoğ ise, Yılmaz Özdil'in tek bağımsız bölüm olarak mimarlara yeni bir proje hazırlattığı ve bu projede müştemilatın da kullanılması için bodrum kısmının da gösterildiğini, ticari alan gözüken bu yeri ofis olarak kullanılacağını belirttiğini dile getirdi. Gündoğ, Bodrum Belediyesi'ne sunulan projenin onaylanması halinde Özdil'in villasını ofis olarak kullanması söz konusu" dedi.





Yılmaz Özdil, bazı eklentileri yıkılan villasının bazı kaçak bölümlerini imara uygun hale getirmek için belediyeye başvurdu.



BELGESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Özdil ailesi, imar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, villaya çevirmiş, ruhsatı tek katlı, iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142.5 metrekare iskanlı yapıya depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşılmıştı. Bu ilavelerle 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017'ye kadar olan yapıları kapsayan 'İmar Barışı'na başvurmuş ancak 'İmar Barışı' sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlenmişti. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince her iki yerin 'İmar Barışı' sonrası yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit edilmesinin ardından villadaki imara aykırı bazı alanlar mahkeme kararıyla yıkılmıştı.

ADEM ÜLKER

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