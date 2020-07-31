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Tek bir boş yatak bile kalmadı! 'da bayram bereketi

'nın İlçesi'nde bayramın birinci günü turizmcinin yüzü güldü. İlçede, otellerdeki doluluk oranı bu sezon ilk kez yüzde 100'e ulaştı. Yaklaşık 10 bin yatak kapasitesine sahip olan ilçede, bayram süresince boş tek bir yatak bile kalmadığı belirtildi.

Tek bir boş yatak bile kalmadı! Datça'da bayram bereketi

31.07.2020, 18:40

Türkiye Küçük Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı ve Datça Turizm Otelciler Derneği Başkanı Bülent Sancakdar, bayrama kadar yüzde 50-60 civarlarında seyreden doluluk oranının, ilk kez yüzde 100'lere ulaştığını belirterek, Pandemi sürecinde herhangi bir olumsuz gelişme yaşanmazsa bu hareketliliğin Ağustos ayında da sürmesini bekliyoruz. Haziran ayındaki kayıplarımızı, Ağustos ayında karşılayacağımızı umut ediyorum dedi.



Ankara'dan Datça'ya tatile gelen lokanta işletmecisi 24 yaşındaki Recep Sütçü, bayram nedeniyle 4 günlük izni fırsat bularak tatile geldiğini söyledi. Sütçü, İyi ki gelmişim. Bütün bir yılın yorgunluğunu üzerimden attım dedi. Adana'dan gelen 33 yaşındaki Hakan Bahçıvan ise, Datça'ya daha önce de tatil için geldiğini belirterek, Çok iyi bir tatil geçiriyorum. Pandemi nedeniyle önlemlerimizi aldık. Sosyal mesafeye dikkat ediyorum. Herkes kurallara uyarsa, tatilin hiçbir sakıncası yok diye konuştu.

İHA

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