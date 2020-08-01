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’nın ilçesinde Bayraktepe olarak adlandırılan bölgede çıktı. Araç ile ulaşımın olmadığı bölgedeki yangında Bayraktepe ve çevresi yandı.

Bodrum'da yangın

01.08.2020, 16:42

Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi yakınlarında bulunan Bayraktepe'de saat 15.45 sıralarında çıkan yangın, aşırı sıcak ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bölgeyi sardı. Otluk ve makilik alandaki yangına araç ile ulaşım olmadığı için karadan müdahale edilemedi. Bayraktepe ve çevresi yanarken, yayılma riski bulunmayan yangına karşı alana araçla ulaşılan bölgelere kadar gelinerek tedbir alındı.

İHA

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