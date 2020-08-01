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Fethiye'de !

'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Muğla Fethiye'de kaza!

01.08.2020, 14:04

İbrahim Fakazlı idaresindeki 34 FM 4162 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Göcek Tüneli çıkışında Fatih Korkutun yönetimindeki 09 L 4302 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Fethiye ve Dalaman'daki hastanelere kaldırıldı.

AA

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