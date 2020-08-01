Muğla Fethiye'de kaza!

İbrahim Fakazlı idaresindeki 34 FM 4162 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Göcek Tüneli çıkışında Fatih Korkutun yönetimindeki 09 L 4302 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.



Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Fethiye ve Dalaman'daki hastanelere kaldırıldı.

AA