2 gündür kayıptı cesedi bulundu

Muğla Bodrum'da iki gündür kayıp olarak aranan Ali Akar'ın (56) dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı. Mumcular Kemer Mahallesi'nde oturan epilepsi hastası Ali Akar, perşembe günü evinden çıktıktan sonra geri gelmedi. Meraklanan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekiplerince Akar'ın bulunması için çalışma başlatıldı. AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği'nin de destek verdiği, iz takip köpeğinin kullanıldığı arama çalışmalarında, dün Ali Akar'ın Kemer Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemede Akar'ın vücudunda kesici ve delici bir ize rastlanmadığı belirtildi. Akar'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



■ ADEM ÜLKER

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