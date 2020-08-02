Aydın'da başlayıp Muğla'ya kadar ulaşan orman yangınında son durum ne?

Akçaova Mahallesi'nde dağlık kesimdeki çam ağaçlarının bulunduğu alanda dün başlayan yangın devam ediyor. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 helikopter, 2 uçak, 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi ve 250 işçiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, Çine ilçesinde kısmen kontrol altına alınan ancak Yatağan ilçesindeki sarp bölgeye kadar ulaşan yangını söndürmeye çalışıyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ: MANİSA VE AYDIN'DAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Ahmetli ve Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.



Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "Her iki yangınımızın ilerlemesi durduruldu. Havadan ve karadan ekiplerimiz çalışıyor. Her iki yangın da büyük ölçüde kontrol altında." ifadelerini kullandı.

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