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’e varmak için 5 km yürüdüler

Ölüdeniz’e varmak için 5 km yürüdüler
Giriş Tarihi: 2.8.2020
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kurban Bayramı 2. Günü dünyaca ünlü Ölüdeniz'e, bayram tatili dolayısıyla gelen tatilciler, trafikte yoğunluk oluşturdu. Trafiğin zaman, zaman kilitlendiği Ölüdeniz'de vatandaşlar plaja ulaşmak için 4-5 kilometre yürüyerek plaja ulaştı.

■ MURAT YALÇIN
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