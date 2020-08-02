Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kurban Bayramı 2. Günü dünyaca ünlü Ölüdeniz'e, bayram tatili dolayısıyla gelen tatilciler, trafikte yoğunluk oluşturdu. Trafiğin zaman, zaman kilitlendiği Ölüdeniz'de vatandaşlar plaja ulaşmak için 4-5 kilometre yürüyerek plaja ulaştı.
■ MURAT YALÇIN
■ MURAT YALÇIN
Ölüdeniz’e varmak için 5 km yürüdüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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