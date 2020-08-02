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Haberler Muğla Telefonun sahibini 15 gün sonra buldular

Telefonun sahibini 15 gün sonra buldular

Telefonun sahibini 15 gün sonra buldular
Giriş Tarihi: 2.8.2020

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde tatil yapan Aydın'ın Efeler İlçe Emniyet Müdürü Kadir Erciyes ile 12 yaşındaki kızı Sümeyye, 15 gün önce kaybolan telefonu denizden çıkararak sahibine ulaştırdı. Baba ile kızı, bölgeye gelen İhsan Derman'a telefonu teslim etti. Yaklaşık 15 gün sonra yeniden telefonunu eline almanın mutluluğunu yaşayan Derman, Erciyes ailesine teşekkür etti.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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