Ceza kesmek isteyen ekiplere saldırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, pandemi nedeniyle alınan önemlere uymayıp, kapasitesinin üzerinde yolcu aldığı belirlenen tur teknesi kaptanı N.D, cezai işlem yapmak isteyen Sahil Güvenlik ekiplerine engel olmak için askeri yakasından tutup iterek hakaret etti. Ekiplerin hakkında tutanak tuttuğu N.D, gözaltına alındı. 80 yolcu kapasiteli teknenin, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 40 kişi alması gerekirken 64 yolcu aldığı belirlendi.

ADEM ÜLKER