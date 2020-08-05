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Haberler Muğla Datça'daki koylarda çadır işgali!

'daki koylarda işgali!

'nın ilçesinde eşsiz güzellikteki koylar çadırların işgaline uğradı. Datça Yarımadası'nın güneyinde kıyısındaki Ovabükü, Kurubük ve Akvaryum gibi koylarda yer alan ve görüntü kirliliğine neden olan irili ufaklı çadırlara, denize girip çıkmakta zorlanan diğer tatilciler tepki gösterdi. 'dan Datça'ya tatil için gelen Cüneyt Yıldırım, "Gördüğümüz manzara açıkçası bizi üzdü. Diğer koylarda ne yazık ki benzer durumda. Bir dahaki yıl tercih eder miyiz bilmiyorum" dedi.

Datça'daki koylarda çadır işgali!

05.08.2020, 15:45 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020,15:54

Muğla'nın Datça ilçesinde, eşsiz güzellikteki koylar çadırların işgaline uğradı.

Yasak olmasına rağmen sahilin hemen kıyısında kurulan çadırlar, hem görüntü kirliliğine neden olurken, hem de denize girip çıkmakta zorlanan tatilcilerin de tepkisini çekti.


Kurban Bayramı tatili ile birlikte tatilcilerin akın ettiği Datça'da, konaklamanın yasak olmasına rağmen koylar, adeta çadır kentlere dönüştü. Datça Yarımadası'nın güneyinde Akdeniz kıyısındaki Ovabükü, Kurubük ve Akvaryum gibi koylarda yer alan ve görüntü kirliliğine neden olan irili ufaklı çadırlara, denize girip çıkmakta zorlanan diğer tatilciler de tepki gösterdi. Koylardaki çadırların sayısı özellikle akşam saatlerinde el ayak çekilmesi ile birlikte büyük artış gösterirken, yangın riskinin olduğu bölgede, çadırların yanında yakılan mangal ateşlerinin izleri görülüyor.


'GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA BİZİ ÜZDÜ'
İstanbul'dan tatil için Datça'ya gelen finans uzmanı Cüneyt Yıldırım (30), "Buraya ailecek koyları gezmek amacıyla 11 saatlik yoldan geldik. Ama Kurubük koyuna geldiğimizde gördük ki, her yer çadırların işgali altında. Koyda inanılmaz bir düzensizlik var. Buraya bir düzen getirilmesi gerekiyor. Şemsiye olsa yine bir nebze iyi, ancak çadır en az 5-6 kişinin yerini kaplıyor. İnsanlara oturacak yer kalmıyor. Gördüğümüz manzara açıkçası bizi üzdü. Diğer koylarda ne yazık ki benzer durumda. Bir dahaki yıl tercih eder miyiz bilmiyorum" dedi.

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'HERKES ÇADIRINI KAMP ALANLARINDA KURSUN'
Bursa'dan tatil için Datça'ya gelen fabrika işçisi Murat Demirci ((39) ise Kurubük Koyu'nda çadır işgalini görünce şaşkına döndüklerini belirtip, "Biz de Datça'nın Karaköy Mahallesi'nde kampta çadır kuran bir aileyiz. Burası çadır alanı olmadığı halde bazı kişiler burada çadır kurmuş. Vatandaşın yerini işgal ediyorlar. Arkadaşlara tavsiyem, kamp alanlarında çadır kurmalarıdır. Bu koylar ise günlük sadece plaj olarak kullanılmalıdır" diye konuştu.

DHA

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