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'da ot yangını büyümeden söndürüldü

'nın ilçesinde ot yangını büyümeden söndürüldü. Elektrik telinin kopması sonucu çıktığı öğrenilen yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Muğla'da ot yangını büyümeden söndürüldü

05.08.2020, 15:06 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020,15:09

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde eski garaj altında tarım arazisindeki otlarda başlayan yangın itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, sosyo kültürel alanın yanında bulunan ve hasadı yapılmış tarlada yangın çıktı. Elektrik telinin kopması sonucu çıktığı öğrenilen yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Söndürülen alanda soğutma çalışması yapıldı.

IHA

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