Kütahya'da eli kıyma makinesine girdi: Protez el istiyor

Kütahya'da 17 yaşındaki Emrullah Ayrancı, Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde yaşadığı mahalledeki kasaba yardıma gitti.

Kasapta kıyma çektiği sırada eli kanlar içerisinde kalan ve çığlık atmaya başlayan Ayrancı, o sırada dükkanda bulunan bir taksici tarafından hemen Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

KAYBETTİĞİ ELİ YERİNE PROTEZ İSTİYOR

Burada ilk müdahalesi yapılan Ayrancı, Kocaeli'deki özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı. 2 saat süren operasyonun ardından Ayrancı'nın tüm yaraları kapatılarak tedaviye alındı. Hastanede dayısı Ramazan Şeker'in refakat ettiği Ayrancı, kaybettiği sağ eline protez yaptırmak istiyor.

MADDİ DURUMU EL VERMİYOR

Protez için maddi durumlarının yeterli olmadığını söyleyen Ayrancı, hayırseverlerden yardım bekliyor.

DAHA ÖNCE DE TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞ

Daha önce trafik kazası geçirdiğini ifade eden Emrullah Ayrancı, "Önümüzdeki süreçte, 'Ya bacaktan kemik alarak 2 tane parmak yapabiliriz ya da protez el yaptıracaksın' diyorlar. Ben protez el yaptırmak istiyorum. Çünkü zaten bacağım sıkıntılı, ameliyat olup duruyorum. Oradan kemik alındığında daha da kötüye gidebilir. Ben 2009'da trafik kazası geçirmiştim. Ameliyat esnasında kemiğe enfeksiyon kaptırmışlar. Bu enfeksiyon da 10 senede kiste dönmüş. Geçen sene ameliyat oldum. Ameliyat sırasında tekrar enfeksiyon kaptığı için oradaki yara kapanmadı. Bana protez konusunda yardımcı olurlarsa sevinirim." diye konuştu.