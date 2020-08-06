Muğla Milas'ta koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Korona virüs Denetimleri" konulu genelge gereği Milas'ta da denetimler gerçekleştirildi.



Ülke genelinde olduğu gibi Milas'ta da kamu kurumları, lokantalar, iş yerleri ve vatandaşlara yönelik en kapsamlı Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde Milas halkı ve vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına tam olarak uyduğu görüldü.



Milas Kaymakamı Eren Arslan başkanlığında sabah saatlerinde başlayan denetimlere İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yrb. Hayrettin Fidan, İlçe Sağlık Müdürlüğü temsilcisi Nizamettin İptaş, İlçe Hıfzıssıhha Denetim Kurulu Başkanı Emrah Veli Gökbel ve Kızılay Milas Şube Başkanı Ayşegül Semerci Güneş katıldı. Denetim esnasında Milas Kızılay Şubesi tarafından esnaf ve vatandaşlara bilgilendirici broşür ve dezenfektan dağıtıldı.



Denetim öncesi açıklamada bulunan Milas Kaymakamı Eren Arslan; "Korona virüs ile mücadelede yeni bir döneme girdik. Pandemi bitmedi. Bu konuda tedbirleri elden bırakmamamız gerekiyor. Bugün yapacağımız denetimde vatandaşı bilgilendirmek, korona virüse karşı daha dikkatli olunmayı yönünde nezaket çerçevesi içerisinde uyarıda bulunmayı amaçlıyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına karşı uyaracağız ve hep birlikte daha dikkatli olmaya davet edeceğiz" dedi. Kaymakam Arslan ve beraberindeki heyet Cumhuriyet Caddesi, Arasta, Menteşe Caddesi üzerinde yer alan esnaf vatandaş ve kamu kurum binalarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.

IHA