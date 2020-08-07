Bodrum'da gece saatlerinde meydana gelen kazada 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Kaza yapan aracın şoförü yaralıları bırakıp kaçtı.



Kaza gece saatlerinde Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, 48 BP 619 plakalı aracın sürücüsü Bodrum istikametine doğru hızla ilerlerken makas atmaya çalıştı. Makas ata ata ilerleyen otomobil 09 EK 652 plakalı otomobile çarpınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. İlk önce yol kenarında bulunan çöp konteynerlerine çarpan otomobil ardından özel bir okulun demir kapısına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle taş duvarın bir kısmı yıkılırken demir kapı yaklaşık 30 metre ileriye savruldu. Kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Bilgili olay yerinden kaçarken otomobilde bulunan 1'i kadın 3 kişi yaralandı.



Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kazayı ihbar etmesinin ardından kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Neredeyse hurdaya dönen otomobilde sıkışan 19 yaşındaki Zeynep B.'yi sıkıştığı yerden çıkarmak için itfaiye ekipleri uzun uğraşlar verdi.

Araçta bulunan diğer yaralı Oktay C.P. ile birlikte 3 yaralı Bodrum Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralı olarak kaçan otomobil şoförü Mehmet A. B.'yi ise bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.



Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

IHA

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